Faible taux de réussite au Bac et Bfem : Les insuffisances liées à la formation des enseignants listées parmi les causes.

Les résultats du Bac et du Bfem jugés faibles par bon nombre d’acteurs du système éducatif ne laissent pas indifférente l’Alliance pour la défense de l’École Publique et des travailleurs (ADEPT) qui parle de responsabilité partagée. Pour l’organisation syndicale, le problème est lié à une crise du système éducatif qui remonte à plusieurs décennies. Selon son secrétaire général national, le jeu a été faussé dès le départ avec la politique d’ « enseignants à moindre coût ».

Selon Cheikh Diop, seul un dialogue fécond et inclusif autour des insuffisances dans la formation des enseignants et un relèvement des conditions de travail de ces derniers pourraient permettre de renverser la tendance. Pour sa part, la chargée des syndicats au niveau du ministère de l’éducation nationale, des acquis ont été enregistrés. Il ne faudrait pas remettre en cause les points obtenus, confie Marième Siby qui croit formellement que l’école sénégalaise avance lentement mais sûrement...