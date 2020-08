Faible taux d'élèves scientifiques : Dame Diop exhorte les jeunes à suivre les séries scientifiques et techniques.

Le ministre Dame Diop, lors de sa tournée dans les différents centres d'examen de Dakar, a exhorté les élèves à s'orienter dans les filières techniques et scientifiques.



Pour lui, le ratio d'élèves qui composent dans les séries scientifiques et techniques est très faible. " Le bac d'aujourd'hui T1, T2, G et STEG ne représente que 4% sur un total de 150 109 candidats, nous avons moins de 5 000 candidats. Et les candidats au baccalauréat scientifique ne représentent que 16%. Ce qui est peu. C'est la raison pour laquelle, il faut encourager nos jeunes élèves qui sortent de cycle fondamental d'embrasser une carrière scientifique technique et professionnelle", a t il fait savoir. Selon lui, si nous voulons arriver très rapidement à l'émergence comme le veut le président de la République, il faut qu'on change de paradigme.





Ainsi en tant que ministère chargé de la formation professionnelle, dit-il, ils ont décidé avec l'accompagnement de la plus haute autorité de l'élargissement de l'accès. "Aujourd'hui, le président de la République a décidé de construire des centres de formation professionnelle, de moderniser nos lycées techniques. Et nous avons commencé par Delafosse, le Lycée minier de Kédoudou, le lycée Petavin de Saint-Louis et les autres vont suivre.



Le ministère veut développer la vocation chez les jeunes et cela passera nécessairement par une bonne orientation.