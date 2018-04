Fadiga : "Mon amitié avec Kalidou Coulibaly"

Khalilou Fadiga raconte son amitié forte avec Kalidou Coulibaly, international sénégalais, pour lequel il dit éprouver de l'admiration. Il est l’un des proches de la première heure du défenseur de Naples. "Kalidou, c'est avant tout un jeune frère. On se parle très souvent au téléphone. Il a la chance d'avoir une famille avec beaucoup d'humilité, d'abnégation et de travail", raconte l'ancien international sur un plateau de Vibe Radio, fréquence 102.3.

Plus qu’une entente sportive, le "gaucher magique" ne cache pas la relation forte qu’il entretient avec le napolitain. "Kalidou a la chance d'avoir des gens qui veillent sur lui et qui le canalise. Mais, lui, n'en pas besoin. Parce que c'est quelqu'un de très intégre et très calme", témoignage le Lion de la "génération 2002".

À l’époque, l'international sénégalais évoluait à Genk dans l'élite Belge. "C'est à Genk, en Belgique que nous avons un peu peaufiné notre amitié, voire notre fraternité", se rappelle Fadiga.

L'ancien joueur de l'AJ Auxerre n'est pas étonné de voir à quel point le défenseur des Lions s'impose en série A. "Je ne suis pas étonné par la facilité avec laquelle il s'impose d'année en année dans un championnat tactiquement le plus difficile", se félicite Fadiga...