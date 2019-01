Fadel Dieng de one million march : " Nous ne nous laisserons pas intimider "

Le mouvement one million march compte poursuivre son combat pour barrer la route à la dictature du régime de Macky Sall. En conférence de presse, ce mouvement mis en place par des Sénégalais de l’extérieur, pour rassembler 1 million de marcheurs a décrié l’arrestation de certains de ses membres avant d’être libérés sans motif. Fadel Dieng et ses camarades comptent se mobiliser pour dit-il, arrêter les dérives autoritaires et la mal gouvernance" au Sénégal.