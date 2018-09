Fadel Barro : « Ce que les Sénégalais ignorent de Y’en A marre… »

Au cours d’un entretien accordé à Dakaractu, le coordonnateur de Y’en a marre est largement revenu sur les fondements idéologiques du mouvement. Il a tenu également à rappeler aux Sénégalais que ce groupe de contestation, créé en 2011 dans un contexte agité, n’a pas simplement pour mission de mener des activités politiques. Il compte évoluer dans d’autres secteurs et ainsi, participer à l’éveil et à la prise de conscience des citoyens. Selon lui, il est important d’inviter le peuple à penser autrement : c'est à dire, instaurer en lui le "Nouveau Type de Sénégalais" et faire comprendre que le changement commence par soi-même.