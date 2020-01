Fadel Barro : « Guy Marius Sagna est un citoyen sénégalais, il a le même droit que les autres détenus »

Le Collectif NOO LÀNK a tenu un point de presse ce jeudi, au lendemain de l'anniversaire de son leader Guy Marius Sagna. Par la même occasion, le collectif a tenu à remercier, par la voix de son porte-parole, Fadel Barro, l'engagement citoyen dans la lutte contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité. Le collectif a, en outre, dénoncé encore une fois, "cet abus de pouvoir de l'État à travers l'arrestation de Guy Marius Sagna depuis 2 mois".

Ils appellent par la même occasion le peuple sénégalais à venir massivement dire NON à la marche organisée par le collectif ce 31 janvier à 15 heures et qui débutera de l'Ucad au rond-point de la 'Poste Médina' contre la hausse du prix de l'électricité et pour la bonne gouvernance...