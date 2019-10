Fada sur de possibles retrouvailles avec la famille libérale : « Wade est notre source d'inspiration, mais Macky Sall... »

Le président de LDR/Yessal a laissé entendre ce jeudi dans les locaux de son parti, que leur retour au PDS n'est point possible, estimant être dans une bonne dynamique de travail avec le président Macky Sall.

"Nous ne faisons plus partie du parti démocratique sénegalais. Quand nous avions décidé d'en sortir, nombreux étaient ceux qui croyaient notre décision inopportune. Le temps nous a finalement donné raison", rappelle l'ancien libéral. Pour Modou Diagne Fada, son compagnonnage avec Macky Sall est synonyme de fidélité et de constance dans la parole donnée. Ce qui n'enlève en rien la position que Abdoulaye Wade occupe en tant que père et ancien maître. " Wade est notre source d'inspiration. Il mérite notre respect et considération. Mais le président Macky Sall est notre allié et nous nous sommes engagés avec lui tenant compte de notre loyauté et de nos convictions".

Terminant ses propos, Diagne Fada se dit "avoir fait le bon choix en s'alliant à lui d'autant plus qu'aujourd'hui plusieurs politiques veulent le rejoindre dans sa vision..."