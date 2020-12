Faciliter l'accès aux services : L'ESP lance sa nouvelle plateforme de dématérialisation des démarches en ligne.



Dans le cadre de l'objectif "Zéro papier", l'École Supérieure Polytechnique (ESP) a lancé ce mardi 1er décembre 2020, sa nouvelle plateforme de dématérialisation de

l'ensemble de ses procédures et des démarches. Cette dématérialisation en ligne va permettre de booster le nombre de candidatures reçues par l'établissement pour les différentes filières de formation.





Le Directeur de l'ESP, le Pr Falilou Mbacké Sambe a fait savoir qu'aujourd'hui, il y a un vivier très important de candidats qui ne peuvent pas se déplacer vers l'ESP pour déposer leurs candidatures. Selon lui, ceci va faciliter le traitement des dossiers de candidatures.





Pour sa part, le chef de projet de la dématérialisation des démarches à l'école Supérieure polytechnique (ESP), Baye Mama Fall, l'établissement s'est engagé dans la dématérialisation sur l'ensemble de ses procédures et des démarches.



"Aujourd'hui, nous lançons la première démarche qui est la candidature à l'ESP. Ce qui veut dire concrètement que ceux qui veulent déposer leurs dossiers d'admission à la structure peuvent déposer leurs demandes en ligne et joindre les pièces justificatives et payer les frais de dossier afférents à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, a expliqué M. Fall.



À travers ce projet, il attend que les étudiants et les parents puissent se l'approprier avec la mise en place de la plateforme technologique. "Nous recevons plus de 10 000 candidatures qui sont déposées de manière physique et nous souhaitons faciliter les parents et les étudiants à accéder à nos services", a-t-il laissé entendre.