Fâché contre Seydou Guèye et le sous-préfet Djiby Diallo, Bamba Fall déclare la guerre à Macky Sall

Ceux qui croient que le maire de la Médian a prêté allégeance au pouvoir vont devoir prendre leur mal en patience après avoir visionné cette vidéo où Bamba Fall, qui se dit victime d’attaques de la part de Seydou Guèye et du sous-préfet Djiby Diallo, déclare la guerre à Macky Sall.

En effet hier, des nervis auraient été recrutés par les deux personnalités précitées pour saboter la journée dénommée « Opération Médina Set », que la mairie voulait organiser à l’occasion de la célébration de la Fête du Travail.

«À cause du comportement de Seydou Guèye et de ce sous-préfet, je déclare la guerre à Macky Sall », a claironné Bamba Fall.

Ce dernier, après avoir mis en œuvre des diligences relativement au pavage de quelques artères, à la réfection des différents établissements, à l’octroi de denrées de consommation courante aux nécessiteux de la commune, à l’organisation de journées de consultations médicales gratuites, a décroché un partenariat pour la pose de gazon synthétique sur les terrains.

A l’en croire, Seydou Guèye et Djiby Diallo veulent saboter toutes ces actions pour l’empêcher d’avoir un second mandat...