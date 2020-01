Face to face Sitteu - Papa Sow : Le Taarkinda signe une entrée mystique !

Le phénomène de Lansar à fait une arrivée remarquable et remarquée cet après-midi. Dans le cadre son premier "Face to face" avec son vis-à-vis Papa Sow. Le lutteur a fait preuve d'une grande précaution avant d'investir les lieux. Entre potions mystiques et autres incantations pour chasser le mauvais sort. Le "Taarkinda" n'aura rien laissé au hasard...