Face au Covid-19 : Macky Sall choisit Le Soleil pour interpeller le monde.

Il y a moins de deux mois, le 14 février 2020, pour marquer le cinquantième anniversaire du journal gouvernemental Soleil, le Président Macky Sall avait pris sa plume pour magnifier le parcours et la contribution du quotidien national à l'effort de construction de la nation sénégalaise depuis l'indépendance. Un texte largement apprécié et un geste inédit : pour la première fois, un Président de la République du Sénégal se positionnait en Guest éditorialiste.



Et bis repetita ce 08 avril 2020 !

Dans l'édition de ce mercredi du Soleil, Macky Sall est à nouveau le Guest éditorialiste. Cette fois pour aborder un sujet de dimension planétaire : la pandémie du Covid-19, et s'adresser carrément au monde.



« L'Afrique et le monde face au Covid-19 : point de vue d'un Africain » est l'intitulé de l'éditorial du Président sénégalais. De ce que nous en savons, le texte est puissant et interpelle les Sénégalais, les Africains et tous les citoyens du monde face à un mal qui menace l'espèce humaine.