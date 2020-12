Face à la montée des cas de Covid-19 : Les volontaires communautaires renforcent la sensibilisation

Alors qu’elle semblait être sous contrôle il y a quelques mois dans notre pays, la courbe de la pandémie à Covid-19 a repris une ascension fulgurante depuis le début du mois de décembre. Cette hausse inquiétante des cas de contamination au coronavirus et des décès liés à cette maladie pousse certains spécialistes à évoquer une deuxième vague de la pandémie. C’est dans ce cadre que le Réseau des Volontaires Communautaires en Appui au Personnel de Santé (REVOCAP), avec l’appui technique de l’Observatoire de Suivi des Indicateurs Économiques en Afrique (OSIDEA), lance sa troisième campagne de sensibilisation dénommée « Moytu Ngir Mucc ».

Cette troisième campagne a pour objectif d’appeler nos concitoyens sénégalais à plus de vigilance et de les sensibiliser davantage au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans les lieux de concentration humaine comme les écoles, marchés, universités, garages etc. La campagne « Moytu Ngir Mucc » cible également les usagers de la route : passagers, transporteurs et chauffeurs pour le respect scrupuleux du protocole sanitaire.

Le REVOCAP appelle les sénégalais surtout les jeunes à plus de vigilance et à protéger les sujets âgés ainsi que les personnes souffrant de comorbidités. Le port correct et obligatoire du masque doit être de mise pour faire face à cette deuxième vague de la Covid-19. Enfin, il invite les populations à se rapprocher très tôt des structures habilitées dès la manifestation de premiers symptômes du Coronavirus. Les volontaires appellent à ne pas oublier que les responsabilités individuelles sont les responsabilités collectives.