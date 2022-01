Face à face Modou Lo vs Ama : Luc Nicolaï fixe comme date « le 22 janvier au Monument de la Renaissance »

Après l’échec des deux premiers face-à-face entre Modou Lô et Ama Baldé, et deux conférences de presse séparées en vue de leur confrontation du dimanche 13 mars 2022, Luc Nicolaï a pris la décision d’organiser un face à face physique des deux lutteurs le 22 janvier 2022 au Monument de la renaissance.



Une occasion pour le promoteur Luc Nicolaï de rassurer les amateurs sur la question de la sécurité pour les face à face des deux lutteurs.



Luc Nicolaï, promoteur de ce combat royal qui doit opposer le Roi des arènes Modou Lo à Ama Baldé de Pikine, affirme qu’« un face à face aura lieu le 22 janvier et sera suivi par d’autres face à face et un dîner de Gala prévu en Gambie. »