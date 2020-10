Face-à-face : Modou Anta et Diène Kaïré jouent à la provocation verbale.

Entre deux jeunes lutteurs fougueux et au tempérament chaud bouillant, il ne pouvait pas être autrement. Modou Anta et Diène Kaïré puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont démarré les hostilités, hier lors de la signature officielle de leur combat.

Une affiche inédite qui mettra aux prises, un Kaïré avide de victoire, dans l'antichambre des ténors, à un Modou Anta en opération relance. Revivez les temps forts de ce face to face animé...