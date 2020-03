Face à Dakaractu reçoit ce Vendredi le Dr Ousmane Guèye, Directeur du Sneips et membre de la cellule gestion des épidémies.

Face à la propagation de la maladie du Coronavirus au Sénégal et un peu partout dans le monde, l'émission Face à Dakaractu ouvre une large fenêtre pour parler de cette maladie qui a été décrétée comme pandémie.



Plusieurs questions au menu : la gestion des cas avérés positifs, les mesures d'hygiène à pratiquer et le comportement des citoyens face à la montée de la maladie.



Pour discuter de toutes ces questions, l'émission face à Dakaractu reçoit le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips), le docteur Ousmane Guèye, par ailleurs membre de la cellule gestion des épidemies au ministère de la santé et de l'action sociale. Une émission que vous pourrez suivre en direct à partir de 13h sur Dakaractu.com...