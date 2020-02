"Face à Dakaractu" reçoit ce Jeudi Thérèse Diouf Faye, Directrice de l'Agence de la case des tout petits.

Après quelques jours de pause, l'émission "Face à Dakaractu" reçoit ce jeudi, la directrice de l'Agence de la case des tout petits.



Il sera question de faire le round-up de l'actualité politique, économique et sociale du pays, notamment d’aborder la question de la petite enfance dans un contexte marqué par une série de viols suivis parfois de meurtre perpétré sur des enfants.

Dans cette tribune d'échanges et de partage, il sera également question de commenter avec Mme Diouf, la patronne du Réseau des jeunes élus d’Afrique de l’Ouest, une instance de GGLU Afrique, la vie et les perspectives politiques de la coalition BBY et de l’Apr.



Une émission que vous pourrez suivre à partir de 13h et en direct sur Dakaractu.com...