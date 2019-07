Face à Dakaractu : « Ce qui me dérange dans l'affaire Petro Tim... « Aar li nu book », ils veulent obtenir par la rue ce que les urnes ne leur ont pas donné… Si je dois candidater pour la mairie de Rufisque » (Seydou Diouf)

Invité de face à Dakaractu, le député Seydou Diouf a apporté des démentis quant aux accusations du Président du pôle de l’opposition à l’Assemblée nationale, Cheikh Bara Dolly, quant à l’ouverture d’une commission d’enquête dans l’affaire Pétro-Tim. Une demande qui a reçu une fin de non-recevoir qui a poussé Dolly à dire que le Président de l’Assemblée Nationale a mis le coude dessus. « L'Assemblée ne vas pas se mettre en branle juste parce que le PDS l'a souhaité... » dira Seydou Diouf, par ailleurs Président de la commission des lois de l’AN. Il faut que la demande recèle une réelle opportunité pour la mise en place d’une commission, dira t’il. Sur le même sujet et quant à la mise en place d’une plateforme par l’opposition, il dira de ces derniers que ce sont des acteurs politiques qui ont été retoqués lors de la Présidentielle, connus pour leur discours radical, et qui veulent obtenir par la rue ce que les urnes ne leur ont pas donné. « Ils font de la politique en mettant en jeu tout ce qu’on a de plus précieux » a-t-il aussi accusé.