Face à Balla Gaye 2, Modou Lô explique son changement de ton

Contrairement à leur premier face à face qui s'est terminé en queue de poisson, le deuxième a été plus apaisé et pour cause. Modou Lô et Balla Gaye 2 ont affiché une posture plus sage. Le lutteur des Parcelles Assainies explique qu'il était nécessaire qu'ils revoient leur communication pour ne pas enflammer la situation...