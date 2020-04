Fabrication de masques barrière contre le covid-19 à Kolda : L’appel de l’inventeur Sanoussi Diakité au maire de la commune…

« Je suis vraiment prêt à accompagner le maire. Je suis sûr qu’il se soucie de la santé des populations. C’est pourquoi, j’offre mon service gratuitement au maire de Kolda pour engager une grande offensive de confection de masques par nos tailleurs répondant aux normes. Et sur ce plan, nous sommes vraiment engagés à une grande opération de confection de masques et de les remettre à la population », lance Sanoussi Diakité au maire de Kolda dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Il a fait cette annonce, lors de la cérémonie de remise de mille masques et d’un lave-main au comité local de lutte, ce vendredi 24 avril.



Pour lui, cette situation doit être « une opportunité pour l’expertise locale, notamment pour nos artisans dans la confection de masques aux normes de l’OFNOR (association française de normalisation) ». Cette création de la valeur au niveau local pourra permettre même de positionner le Sénégal dans la sous-région. Pour rappel, « il n’y a pas longtemps, on a eu la guerre des masques entre les puissances ».



D’ailleurs, avance-t-il « le masque que je porte est issu de ce dispositif. Je peux vous dire que ce masque remplit la fonction de couverture étanche, c'est-à-dire que la respiration et l’inspiration se font à travers le masque. Le respect des normes de confection permet d’assurer la protection contre le virus ».



Le gouverneur Ousmane Kane s’est félicité de la réception du lot de matériel et l’initiative de promouvoir l’expertise locale afin de lutter contre le covid-19.