FUTURS VILLAGES DE SABODALA ET MADINA SABODALA :  Le Gouverneur satisfait de l’état d’avancement des travaux.

Ce matin du mercredi 25 novembre 2020, la commission de suivi des travaux du projet de NIAKAFIRI est descendue sur les lieux. En effet, la commission de suivi des travaux du projet de NIAKAFIRI est conduite ce matin par le gouverneur de la région de Kédougou Saër Ndao, chef de l’exécutif régional pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du projet devant délocaliser les villages de Sabodala et de Madina Sabodala.







C’est une très forte délégation des chefs de service, de l’adjoint au Gouverneur, du préfet de Saraya, de l’adjoint au sous préfet de l’arrondissement de Sabodala, du représentant du maire de Sabodala, des 2 chefs de village et du représentant des jeunes.



Sur les lieux, la délégation a trouvé une équipe très dynamique avec la collaboration de Issa Dabo. Après le tour d’horizon, il est constaté des avancées significatives. En effet, sur les lieux il y a l’entreprise de topographie, le



cabinet de contrôle qualité.







Et puis présentement le projet qui « sera la plus belle cité de la région » nous avait confié le Dg de la SGO, comporte 5 zones de travaux dont le démarrage est effectif dans les zones 1 et 2 (25 blocs dont les 12 blocs sont à 40% d’exécution). La zone 3 démarrera en décembre prochain et la zone 4 en février. Quant à la zone 5, elle concerne le village de Madina Sabodala qui démarrera en mars 2021.







Il faut noter que ce projet a une durée de 14 mois et a démarré au mois d’août passé. Et jusqu’ici la CSE ( Compagnie Sahélienne d’entreprise ) n’a recruté qu’une main d’oeuvre locale de 196 ouvriers sur le site. Et enfin pour des questions de doléances des communautés impactées, le gouverneur a demandé l’ouverture de registres de doléances au niveau de la mairie et des 2 chefs de village. En plus le gouverneur a demandé aux communautés de s’accorder une confiance mutuelle sans laquelle rien de solide ne peut être bâti.