FSF : Mbaye Diouf Dia retire sa candidature de la Présidence

Mbaye Diouf Dia, l'un des candidats déclarés à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) vient de retirer sa candidature. Partie prenante au tristement célèbre "consensus" proposé par Augustin Senghor, le président sortant de la Fsf, Mr Dia, le dernier allié de Me Senghor s'est également retiré.



Le président du club de football, Mbour petite-côte, suit les traces de Saër Seck qui avait décidé de complètement quitter la Fsf et le comité exécutif, car ne se reconnaissant plus dans le projet décliné par Senghor et Cie. À quelques jours de l'assemblée générale élective prévue le 7 août, seuls Mady Touré et Augustin Senghor restent officiellement en lice.



Le premier vice-président de la CAF connaît aisni une sorte de désaveu de la part de ceux qui ont soutenu son ambition de fusionner leurs programmes respectifs afin de le laisser diriger la Fsf, dans une gestion collégiale à travers un 4ème mandat.