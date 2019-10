FRONDE À LA MAIRIE DE MBAO : « Le maire Abdoulaye Pouye fait une gestion nébuleuse... Nous avons saisi les juridictions compétentes...» (Cheikh Diaw, conseiller municipal)

Le décaissement d’une somme de 25 000 000 de F cfa pour venir en aide aux indigents, a mis le feu au poudre à la mairie de Mbao. Certains conseillers municipaux qui ont suivi cette affaire de près, dénoncent des malversations dans la procédure et le choix du maire qui selon eux, « a tout fait pour cultiver le flou. Il a fait en sorte que nous les conseillers, nous n’ayons pas accès aux informations. Les membres de la commission sociale ont été écartés. C’est un comportement digne d’un vrai délinquant » s’insurge Cheikh Diaw, conseiller municipal, lors d’une conférence de presse à la maison de la jeunesse de Mbao, ce vendredi 04 Octobre 2019. Et il va plus loin dans ses affirmations : « Le maire Abdoulaye Pouye fait une gestion nébuleuse, opaque. C’est un habitué des malversations financières. Nous avons saisi les juridictions compétentes et nous exigeons un audit. Nous avons réuni les preuves nécessaires. Les personnes qui figurent sur cette liste ont été recensées. Il y a en même qui n’ont rien reçu. Nous allons porter plainte à l’OFNAC et à la CREI. On veut un audit de la mairie », a t-il conclu. Nous avons essayé de joindre le maire de Mbao pour prendre sa version, en vain. Nos colonnes lui sont ouvertes pour prendre sa version des faits...