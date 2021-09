FREE AU MAGAL / « On a essayé de nous éliminer ici, mais les populations de Touba nous préfèrent … » (Mamadou Mbengue)

Free a effectué sa descente en prélude au Grand magal pour une revue des installations et des visites de courtoisie chez certains chefs religieux. Ainsi le directeur Général et son équipe ont été rencontrer Serigne Abdou Karim Mbacké et plusieurs marabouts Baayfall. Un moment privilégié pour l’opérateur téléphonique de recevoir l’expression d’un satisfecit général manifesté partout où la délégation est passée.



Au terme de la tournée, Mamadou Mbengue reviendra sur l’essentiel des installations pour renforcer le réseau non sans rappeler que tout s’obtient à des tarifs abordables pour les Sénégalais. Il se réjouira de l’amour que les populations de Touba portent à Free.