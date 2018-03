FRAUDE SUR L'ÉLECTRICITÉ : Un imam et deux délégués de quartier arrêtés

Le dispositif mis en place par Senelec pour faire face à la fraude sur l'électricité produit encore ses fruits. À preuve, la brigade de recherches de Dakar a encore arrêté des fraudeurs à la Cité Almadies II et Lébou gui de Rufisque. Et vous savez quoi? Un Imam et deux délégués de quartier se trouvent parmi les personnes arrêtées. Nous y re- viendrons amplement.