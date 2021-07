FRAPP va porter plainte contre Sen’Eau : « Il est hors de question qu’on soit obligé de se réveiller à 3 heures du matin pour avoir quelques bouteilles d’eau. »

Le collectif pour la défense des consommateurs au Sénégal et le collectif FRAPP France Dégage se sont réunis ce matin au siège de ce dernier. L’objet de cette rencontre est la lutte contre le manque d'eau dans la capitale dakaroise et certaines localités hors de la capitale. Le collectif pour la défense des consommateurs au Sénégal compte porter plainte : « ce n’est pas une menace, la procédure est déjà enclenchée, on ne compte pas faire machine arrière, sauf si l’eau est assurée, mais pas qu’à Dakar, sur toute l’étendue du territoire », a fait savoir Néné Diakité, membre du collectif pour la défense des consommateurs au Sénégal.



FRAPP appelle à la lutte sans violence. « On ira rencontrer tous les collectifs dans tous les quartiers après bien sûr les sit-in devant tous les sièges de Sen’EAU », dira Adama Diatta, coordonnateur de FRAPP qui accuse le président Macky Sall. « C’est la faute du président, Sen’EAU donne toujours des factures et elles sont plus salées les unes que les autres », avant de finir par dire qu’il « est hors de question de continuer de se réveiller à 3 heures du matin pour avoir quelques bouteilles d’eau... »