FRANCE : Emmanuel Macron (28,1 %) et Marine Le Pen (23,3 %) qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron (28,1 %) et Marine Le Pen (23,3 %) sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France 24-RFI-MCD, Public Sénat-LCP Assemblée nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France.



Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 20,1%, suivi par Éric Zemmour (7,2%), Valérie Pécresse (5,0%), Yannick Jadot (4,4%), Jean Lassalle (3,3%), Fabien Roussel (2,7%), Nicolas Dupont-Aignan (2,3%), Anne Hidalgo (2,1%), Nathalie Arthaud (0,8%) et Philippe Poutou (0,7%)