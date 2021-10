FRANCE : Décès de Bernard Tapie à 78 ans.

Bernard Tapie n’est plus. L’homme d’affaires a succombé aux suites du cancer qu’on lui a découvert à l’automne 2017. L’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille pendant les années fastes du club, ayant notamment gagné la Ligue des champions en 1993, est décédé ce 3 octobre à l’âge de 78 ans.



Né dans le 20e arrondissement de Paris, Bernard Tapie a grandi à La Courneuve et a multiplié les activités et les casquettes : Terraillon, Adidas, La Vie claire, l’Olympique de Marseille, ou Wonder. Il fut également comédien, ministre de la Ville à deux reprises, député, chanteur, détenteur du record de la traversée de l’Atlantique sur son bateau Le Phocéa. On retiendra également de Bernard Tapie son émission Ambitions diffusée sur TF1 en 1986 et 1987. Il se battait contre un cancer depuis plus de quatre années.