FRANC CFA : « C’est aux États membres de la Zone franc d’imaginer l’avenir de la Zone Franc et de le faire de manière indépendante et souveraine » - (Bruno Le Maire, Ministre français de l’économie et des Finances)

Lors du lancement de l’initiative française, ce vendredi 29 mars, le ministre français de l’économie et des finances, M. Bruno Le Maire, s’est exprimé sur la pertinence du Franc Cfa dans l’économie des pays qui l’utilisent actuellement en Afrique. Il a donné l’exemple de pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire qu’il considère comme des pays qui ont « particulièrement bien réussi ». Il ajoute que « ces deux pays ont eu ces dernières années les meilleurs résultats économiques. »



Considérée comme une monnaie coloniale, le ministre français de l’économie et des finances a apporté une réponse sèche aux détracteurs du Franc Cfa, qui disent qu’on ne peut pas réussir économiquement dans la zone franc, en ces termes : « c’est faux! » Il rappelle à la suite les cas du Sénégal et de la Côte d’Ivoire qui sont «deux exemples convaincants.»



Il juge par ailleurs que la zone-franc apporte de la stabilité et de la garantie aux investisseurs.



Pour les pays de la zone franc qui rencontrent des problèmes, Bruno Le Maire a, dans le même temps, reconnu l’existence de cet état de fait.



« Nous sommes là pour apporter des réponses à ces difficultés, trouver des voies de développement et essayer de renouveler la manière dont on peut accompagner ces développements », a-t-il assuré à la Chambre de commerce de Dakar.



Quant à l’idée de sortie du franc Cfa de certains pays de la zone, Bruno Le Maire déclare : «c’est aux États membres de la zone franc d’imaginer l’avenir de la zone franc et de le faire de manière indépendante et souveraine. La France est respectueuse de l’indépendance et de la souveraineté de tous les États de la zone franc», a-t-il assuré lors de la cérémonie de lancement de l’initiative « Choose Africa », un programme français dont l’ambition est d'assurer la continuité des engagements de la France à soutenir l'entrepreneuriat africain.