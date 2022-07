FOUTA / Législatives 2022 : Abdoulaye Sy assure que Me Malick Sall est le roi du Nord.

« Les législatives ne seront qu’une simple formalité pour la coalition Benno Bokk Yakaar dans le Nord du Sénégal. » La déclaration est de Abdoulaye Sy, leader politique et Dage du ministère de la justice.



Partant des différentes mobilisations qui ont été réussies et dit-il, de « l’élogieux bilan du Président de la République dans le Fouta », le leader politique ne se privera pas d’assurer que « l’opposition ne sera que l’ombre d’elle-même dans le Dande Mayo et dans tout le Fouta « grâce notamment au roi du Nord », Me Malick Sall.



Ce dernier réside dans cette partie du pays depuis un moment pour les besoins des élections législatives où il est aussi venu prêter main forte à la tête de liste départementale. « Le jeudi 14 juillet, le ministre que j’ai accompagné, est allé prêter main forte à nos alliés du Bosséa et au maire de Thilogne, Mamadou Élimane Kâne. Le reste ne fut que démonstration de force », confiera Abdoulaye Sy.



Si à Nabadji, lui-même a procédé à une démonstration de force, à Ourossogui, le Dr Bassirou Niang et Abdoul Ly ont occupé le carrefour. Abdoulaye Sy de marteler que rien ne résistera à son mentor dans le Matam et que la coalition présidentielle est partie pour engranger des scores jamais égalés...