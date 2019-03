FOUILLÉ PAR L'OFNAC/ Abdou Mbacké Ndao apprend à ses détracteurs avoir payé la presque totalité des 254 millions de dettes trouvées sur place et avoir majoré le patrimoine de la commune.

''J'ai le parfait sentiment d'avoir loyalement servi cette commune et je ne permettrai à personne de s'accaparer illégalement du patrimoine de celle-ci.'' Voilà qui a été la conclusion du maire de Mbacké au terme d'une émission organisée par une radio de la place et à laquelle Toubactu.sn a été invitée à prendre part.

Accusé de détournement de deniers appartenant à la municipalité, de spoliations de terres, d'abus de pouvoir, Abdou Mbacké Ndao a parlé de '' vaine entreprise '' déroulée par des individus qui n'ont pas été contents de voir le maire leur soutirer la gestion d'un fonds de 7 millions de francs dépensé sous la rubrique '' fonds de district '' alors qu'il ne s'agissait que d'une somme d'argent perdue dans leurs poches. ''



Une belle transition pour le maire d'apprendre aux populations de Mbacké qu'il a hérité d'une mairie endettée. '' Dans le Procès verbal de passation de service que j'ai trouvé sur place le 24 juillet 2014, j'ai trouvé que la municipalité devrait 115 millions de francs au trésor public, 102 millions à l'Adm et 37 millions à l'Agétip. Pendant ce temps le patrimoine de la commune ne se résumait qu'à un hôtel de ville, un garage municipal, un abattoir municipal, un foirail, un bâtiment affecté au Conseil communal de la jeunesse, une école maternelle, des édicules, une fourrière municipale, un hippodrome municipal, 4 camions garés, une épave, un véhicule Peugeot 406 et deux marchés. ''



Abdou Mbacké de signaler avoir adjoint à ce patrimoine 3 postes de santé, la réfection du mausolée Serigne Mame Mor Diarra et celle de plusieurs établissements dont l'école Serigne Massamba Mbacké et Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il signalera aussi avoir beaucoup investi dans le secteur de l'eau en offrant des adductions aux populations des quartiers périphériques de Mbacké. Il se prévaudra d'avoir réhabilité en partie l'église de Mbacké, d'avoir informatisé l'état-civil et fait de même avec l'IEF à qui il a octroyé une réseau graphie.



Pour ce qui concerne les dettes, il dira les avoir presque totalement épongées avant d'ailleurs de se glorifier de disposer d'environ 6,900 millions de fonds disponibles au trésor public.

Par rapport aux accusations portant spoliations de terres, Abdou Mbacké Ndao en rira. Pour lui, ceux qui ont des propriétés valables ne peuvent nullement être dépossédés de leurs titres. Il invite, d'ailleurs, tout propriétaire à occuper à souhait les terres qui lui appartiennent sans souci, y comprises les terres réputées avoir été affectées aux entrepreneurs Espagnols. Interpellé sur les détournements d'argent à lui imputés, le maire invitera ses détracteurs à aller apprendre et comprendre la quintessence d'un budget. Pour lui, un argent qui n'existe pas encore ne saurait utilisé, volé ou détourné.



L'Ofnac qui était venu fouiller sa gestion est repartie dans l'après-midi du vendredi emportant avec elle l'enquête et son secret. Le maire de confier à Toubactu avoir choisi de ne pas commenter les séances de travail qu'il a eues avec les trois enquêteurs et préfèrer laisser à l'organe en question le soin de donner les résultats de sa fouille.