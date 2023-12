FORUM À DIOURBEL - Fatou Diané Guèye finance à hauteur de 646 millions les femmes de la région qui s’engagent à élire Amadou Bâ en 2024 dès le 1er tour

Le forum d’animation socio-économique de Diourbel a vécu quelques semaines après Sédhiou, Thiès, Tamba, Kédougou, Kaolack et Kaffrine. L’étape du Baol a été marquée par la décision prise par le ministre Fatou Diané de financer les femmes à hauteur de 646 millions de francs. Cela part de la trentaine de décortiqueuses à mil et 11 moulins à mil d’une valeur globale de 89 millions de FCFA au financement de 78 micro entreprises polarisant près de 2000 femmes dans le cadre de la consolidation des acquis de la phase pilote pour un montant global de 82 millions, en passant par la mise à disposition d’une enveloppe globale de 165 507 400 Fcfa au profit des GIE de la région que sont : GIE Touba Yagne Ndiapandal de Mbacké (24 164 100 Fcfa) , GIE Mame Mor Diarra de Mbacké ( 20 123 550 Fcfa), GIE Bolo And Ligeey de Touba (21 219 750 Fcfa), GIE Sima Distribution spécialisé dans la production d’œufs ) 50 millions Fcfa), GIE de la Fédération nationale des GPF de Ndiané ( 50 millions Fcfa).



À cela s’ajoutent les financements accordés dans le cadre du fonds national de crédit pour les femmes (FNCF) et du Fonds national promotion de l’entreprenariat féminin (FNEF) pour un montant global de 310 millions FCFA au profit des femmes des 3 départements de la région y compris les Communes du monde rural. Le forum qui a eu lieu à l’esplanade de la mairie de Diourbel a aussi permis au ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants de sonner la mobilisation autour de la candidature de Amadou Bâ en 2024. Ainsi ont pris à la rencontre un monde impressionnant essentiellement composé de femmes en provenance des trois départements de la région de Diourbel en plus des maires de communes, des élus, et des dignitaires religieux et coutumiers.



Dans leurs discours, les femmes, par Fatou Sène ( Hcct) pour Bambey, Nogoye Diouf pour Mbacké et Anta Ndiaye pour Diourbel, ont clairement affiché leur ferme volonté d’élire Amadou Bâ en 2024 et ce, dès le premier tour afin, disent-elles, « d’assurer au PSE sa continuité ». Elles ont aussi fait le bilan des avancées de la politique familiale, de protection des droits des femmes et de leur condition de vie et de protection des enfants. Elles ont, par ailleurs, salué l’efficacité l’efficacité avec laquelle Fatou Diané Guèye « a accompagné le Chef de l’État dans la mise en œuvre de la politique de développement social ». Anta Ndiaye au nom des femmes du Département de Diourbel reconnaitra, pour ce qui la concerne , « le bilan positif du Président Macky Sall à Diourbel et les actions phares menées par le Ministre de la Femme ».



Face aux femmes , madame le ministre se résumera à remercier les femmes pour leur exceptionnelle mobilisation, non sans saluer la cohésion. Elle ne manquera pas de saluer le bilan du Président Macky Sall : « jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un Président n’a fait autant que lui pour les femmes ».



Il faut signaler que c’est le député Maire de Diourbel Malick Fall qui a prononcé le mot de bienvenue, suivi de Assane Dia , maire de Bambey et de Galo Bâ, édile de la commune de Mbacké. Tous auront salué « le leadership exceptionnel de Fatou Diane Guèye » Ministre de la Femme et magnifié la forte mobilisation des femmes.