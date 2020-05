FORT TÉMOIGNAGE/ Cheikh Bassirou Abdou Abdou Khadre parle de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides.

« C'est un homme qui a tout donné à Dieu et qui a résumé sa vie à travailler pour Serigne Touba. Toute sa vie, il l'a vécue à servir ses prédécesseurs et ce, jusqu'à ce qu'il devienne Serigne Touba. C'est un trésor pour la communauté et pour toute la Oumah... » Voilà quelques pans du fort témoignage de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à l'endroit du Patriarche de Darou Miname. Il rappellera que les talibés devraient alors se conformer à l'ensemble de ses directives sans réfléchir. Dakaractu-Touba vous propose l'intégralité de son témoignage.