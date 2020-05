FORCE COVID-19 : les contributions volontaires (19,01 milliards) dépassent les prévisions, le financement pas encore mobilisé

Le comité se réunira encore le 7 mai prochain.

Le comité de suivi des opérations du « FORCE COVID-19 » s’est réuni le 30 avril dernier. Les communications, selon des informations reçues à Dakaractu, étaient axées sur les domaines d’intervention des ministères et structures concernés dans le cadre global du PRES (Plan de Résilience Économique et Social.)Pour rappel, le plan d’un montant de mille (1000) milliards F CFA est financé comme suit : appui financier des partenaires 586 milliards, les contributions volontaires15 milliards et enfin le recadrage budgétaire 399 milliards.Mais à ce jour, selon la même source, les contributions volontaires ont dépassé les prévisions. Elles sont de 19,01 milliards, cependant le financement n’est pas encore totalement mobilisé, les procédures pour le recadrage budgétaire étant toujours en cours.Au jour du 28 avril 2020, 103,9 milliards ont fait l’objet d’engagement à la direction générale du Trésor, dont 66% effectivement payés. Le déficit budgétaire prévu est de 6,8%, hors convergence UEMOA.