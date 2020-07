FOOTBALL / NATIONALE 1 : La Gazelle de Kédougou fustige la décision de la FSF.

Le bureau de la Gazelle de Kédougou s'est réuni ce mercredi 15 juillet 2020 pour déplorer la décision de la fédération sénégalaise de football (FSF), suite à l'invalidation du championnat.



Mamadou Hadji Cissé, président du Club, a haussé le ton, en exprimant le désarroi total des membres du bureau qui qualifient "d'arbitraire la décision de l'instance dirigeante du football national." Ils l'ont exprimé à travers un point de presse, car cet acte de non validation du championnat ressemble à une discrimination négative à l'égard de Kédougou.



Selon M. Hadji Cissé, « nous invitons la fédération à revenir sur sa décision en validant le championnat pour permettre à ces clubs de maintenir leurs niveaux dans le classement, cette marginalisation est peut être liée à la distance entre la région de Kédougou et Dakar, et si c'est le cas cela ne tient pas debout, mais nous nous battrons à tous les niveaux afin que nous soyons rétablis dans nos droits... »



Pour rappel, c'est la Gazelle de Kédougou qui est en tête de la nationale 1...