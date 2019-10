FOOTBALL : Les Lions locaux éliminés du CHAN 2020

L’équipe locale du Sénégal a été éliminée ce dimanche à Conakry du Championnat d’Afrique des nations 2020 par celle de la Guinée aux tirs au but (3-1).



A la fin du temps réglementaire, la Guinée avait remporté la partie 1-0. Un succès lui permettant d’effacer le revers 0-1 du match aller ayant opposé les deux équipes à Thiès en août dernier.



Ce dimanche, à la séance des tirs au but, ce sont les joueurs du Syli local qui ont été plus adroits se qualifiant ainsi à la prochaine édition (2020) du CHAN, une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat.



C’est la 3-ème fois consécutive après les éditions de 2016 et 2018 que la Guinée élimine le Sénégal de cette compétition.