FOOTBALL / Le onze-type des joueurs les plus chers de l’histoire

De Zinedine Zidane à Cristiano Ronaldo en passant par Paul Pogba, de nombreux records de transferts ne cessent d’être battus. Avec l’explosion du nouveau marché des transferts, il est de coutume de mettre le paquet pour recruter les meilleurs éléments. En effet, à chaque mercato, des montants exorbitants sont annoncés et celui-ci ne déroge pas à la règle. Hier, Harry Maguire est devenu le défenseur le plus cher du monde avec son transfert estimé 93 millions d’euros. Voici la liste des joueurs les plus chers de l’histoire du football dressée par nos confrères de Afriquesports.net