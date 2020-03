FOOTBALL / La double confrontation Sénégal – Guinée Bissau reportée par la CAF.

C’est officiel, en raison de la pandémie du coronavirus, la confédération Africaine de football (Caf) vient d’annoncer le report des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Can 2021. Une mesure forte qui a été longuement mûrie avant d’être servie par le président Ahmad Ahmad ce vendredi après-midi. De facto, la double confrontation prévue entre le Sénégal et la Guinée Bissau le 28 et 31 mars a été reportée jusqu’à nouvel ordre.



La Caf s’aligne ainsi sur la tendance qui s’est dégagée au niveau européen avec la suspension de tous les grands championnats (France, Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne..) « Le coronavirus a été déclaré pandémie par l’OMS, en Afrique seuls quelques cas ont été signalés, mais la situation pourrait évoluer négativement. Plusieurs joueurs, qui sont censés jouer les prochaines éliminatoires de la CAN, viennent de pays gravement touchés par le virus (Europe, Asie). Plusieurs gouvernements africains ont pris de fortes restrictions sur les voyages : verrouillage, mise en quarantaine pour les personnes venant de pays touchés par le virus. Plusieurs clubs refusent désormais de libérer leurs joueurs pour les prochains matchs internationaux », renseigne le communiqué.



Une mesure préventive qui ne risque pas de faire l’unanimité sur le continent noir . Pour rappel, la Caf avait sorti un communiqué à la date du 11 février pour annoncer le maintien de la programmation des compétitions Africaines (Chan et éliminatoires de la Can 2021.) Les « Lions » devront prendre leur mal en patience avant de disputer ces éliminatoires…