FOOTBALL : Ismaila Sarr veut être du prochain Mondial (agent)

L’attaquant sénégalais de Rennes (élite française), Ismaila Sarr, revenu dans le groupe de performance de son équipe après un arrêt de 3 mois dû à une blessure, vise une participation à la Coupe du monde 2018, a annoncé son agent Thierno Seydi.



’’Je ne serai pas surpris qu’il soit invité dans le groupe qui doit jouer contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France en début janvier", a dit l’agent sénégalais en parlant de son poulain, transféré contre 17 millions d’euros (11 milliards de francs) de Metz à Rennes en juin dernier.





Présent avec le Sénégal à la CAN 2017 et lors des matchs éliminatoires de la Coupe du monde de septembre contre le Burkina Faso (0-0 et 2-2), Ismaïla Sarr a dû déclarer forfait pour la suite à cause d’une blessure contre Saint-Etienne en fin septembre.



Commentant le retour du jeune footballeur, Thierno Seydi assure que l’international sénégalais "a pris son temps pour revenir", ajoutant que son club "également "n’a ménagé aucun effort pour le mettre dans les meilleures conditions".



"Ismaila (Sarr) a eu une bonne rééducation à Saint-Raphaël et lors de son dernier séjour à Dakar, Rennes a dépêché un kiné mis à sa disposition", a détaillé Thierno Seydi.



"Il est prêt à enchaîner les matchs", a indiqué l’agent de joueurs, insistant sur "la grande déception" de l’attaquant international sénégalais après sa blessure en septembre dernier.



"C’est clair, il y a une forme de déception même s’il est très heureux de la qualification’’, il y a aussi que "cette blessure lui a permis de relativiser les choses dans le football où ça peut aller vite dans un sens ou dans l’autre", a-t-il relevé.



A la question de savoir comment le plus jeune joueur de la CAN 2017 a vécu les changements à la tête du Stade Rennais, qui a fait venir un nouvel entraîneur pour remplacer Christian Gourcuff, à l’origine de sa venue dans ce club, l’agent de joueurs a répondu : "Il commence à connaître les arcanes du football" et sait désormais que "ce sont des choses qui peuvent arriver".



"Tout le monde connaît ses qualités et s’il est en pleine possession de ses moyens physiques, il n’y a pas de raison qu’il ne joue pas", a indiqué Thierno Seydi, selon qui "le plus important est d’être prêt physiquement".



Absent depuis sa blessure survenue à Saint-Étienne (2-2, le 24 septembre), après une grosse faute du Stéphanois Théophile Catherine, Ismaïla Sarr (19 ans) a fait son retour ce jeudi dans le groupe breton, pour la séance d’entraînement de reprise.