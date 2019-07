FONCIER / Manifestations des habitants de Mbane : Les précisions de l’avocat de Cheikh Hamidou Kane.

Nous avons noté les communications, dans différents organes de presse, de nouvelles relatives à une manifestation de quelques individus de la commune de Mbane et citant nommément Mr Cheikh Hamidou Kane dans une affaire foncière.



En ma qualité de conseil de Mr Kane, je tiens à porter à l’attention de l’opinion et de la presse les faits suivants :



La Société OSBI, active dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, dont Mr Cheikh Hamidou Kane était le PCA, était bénéficiaire d’un bail sur le Titre Foncier 420/BS de 8000 ha situé à Mbane dans la région de Saint-Louis. Pour le démarrage de ses activités, OSBI avait obtenu auprès d’une institution financière de la sous-région un financement garanti par une hypothèque sur le droit au bail dont elle était attributaire. OSBI ayant connu de nombreuses difficultés pour le démarrage de ses activités, sa créance auprès de cette institution financière est longtemps restée en souffrance.



Au bout de plusieurs années, cette crèance a été rachetée par une tierce partie, et le Tribunal de Grande Instance de Saint Louis a, en son audience du 16 Mai 2017, ordonné l’expropriation forcée du droit au bail.



Depuis cette date, la partie déclarée adjudicataire aux termes de ce jugement en a la propriété exclusive. Cette dernière n’a aucun rapport, ni personnel, ni professionnel avec M. Cheikh Hamidou KANE. Par conséquent, M. KANE n’est d’aucune manière concerné par l’usage, la jouissance ou l’aliénation de ce titre.



Maitre Soulèye Mbaye