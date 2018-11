FONÇAGE DE PUITS À MBACKÉ - La Fondation 221 de Moussa Niang creuse pour les collèges et lycées et enchaîne les bonnes actions

Après avoir doté le plus grand collège de Mbacké, le Cem Gaïndé Fatma en l'occurrence, d'un puits moderne, la Fondation 221 vient de passer à la vitesse supérieure. Moussa Niang, Sénégalais vivant aux États-Unis et son équipe ont, en effet, construit deux nouveaux puits au bénéfice des deux autres établissements de Mbacké. Il s'agit du Lycée Mbacké 2 et du Cem Mbacké 3 caractérisés par leur situation géographique excentrée au niveau de la commune de Mbacké, étant entendu que le Grand lycée de la commune avait déjà étrenné son puits.



Ce jeudi a ainsi été l'occasion pour donateurs et bénéficiaires de dérouler successivement deux cérémonies d'inauguration au cours desquelles toute l'importance d'avoir à disposition une eau potable dans les établissements scolaires a été relevée.

Assane Ndiaye, sacré enseignant Sénégalais de l'année, ne ratera pas l'occasion, tout comme Saly Dieng, proviseure du lycée Mbacké 2, de magnifier le geste avant d'inviter les élèves à bien prendre soin du joyau. Justement, chez les élèves la satisfaction était immense et ils n'ont pas manqué de l'exprimer.



La fondation 221, par la voix de son coordonnateur national, a profité de l'occasion pour décliner ses ambitions au niveau local et national, non sans rappeler les 271 millions de matériel médical offerts cette semaine à l'association Touba Ça Kanam. Auparavant des conteneurs, toujours en matériel médical d'une valeur de 300 et de 350 millions ont été respectivement dépêchés à Sinthiou Bandamé à Matam et à Rufisque. Les rencontres ont permis de rendre de vibrants hommages au Docteur Pape Fary Diallo et à feu Mame Ousmane Ndiaye Atoumane.