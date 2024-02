[FOCUS] Les bagarres entre députés à l'Assemblée, une communication politique?

C'est un phénomène extraordinaire se produisant de plus en plus, au point où l'on en vient à penser qu'il pourrait dorénavant faire partie de l'environnement politique. Les bagarres entre politiciens à l'Assemblée Nationale sont devenues monnaie courante. La dernière en date, a été celle du député Abass Fall du Pastef et un député de BBY, ce lundi 5 février, jour du vote de la résolution portant le report de l'élection présidentielle.

Les professionnels des médias que nous sommes ont tendance à traiter ce genre d'événement comme un simple fait-divers. L'on se remémore de l'incident qui a fait tant parler au parlement du Sénégal lors du vote du budget du ministère de la Justice pour 2023. Un député de l'opposition s'était précipité sur l'élue Amy Ndiaye Gniby pour lui asséner un coup au visage. Très vite, ce contact se transformera en véritable rixe mêlant plusieurs personnalités politiques, défendant tous et chacun leurs camps. Une image embarrassante qui trouvera sa place sur plusieurs plateformes d'information nationales et internationales.

Pour un jeune citoyen du nom de Berthin Thiaw, étudiant en master 2 de communication, qui a visionné la scène à maintes reprises, la déception en ce temps était très grande, et ce sentiment, il l'a toujours : "Ce lieu doit être un lieu de débat politique et non d'affrontements", a-t-il commenté.

Avec une réputation déjà peu fameuse auprès de la population, rien n'est plus navrant pour celle-ci que d'assister à l'embarcation de leurs décisionnaires politiques dans une honteuse vague de violence. Un inconvénient qui est non seulement coûteux en termes d'image, mais encore révèle l'absence de hauteur. "L'acceptation de la contradiction, de débat d'idées, fait défaut dans les espaces de communication, ce qui explique que les hommes politiques n'ont aucune tolérance et de retenue, ils expriment leurs ressentiments par des confrontations physiques."

Or, ce type d'action trouve tout de même des explications car, toujours d'après notre source, " l'altercation physique entre politiciens est le résultat de la violence politique que l'on retrouve dans l'espace politique." Les mésententes armées, les rivalités grandissantes, il n'y apparemment aucun lieu précis où pourrait surgir une implosion éveillée par ces raisons, signifiant ainsi qu'une hostilité politique peut prendre malheureusement place partout, et sous pas mal de forme."