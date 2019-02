FLSH - Ucad : le SUDES/ESR insiste sur l'urgence de solutions alternatives

Le Syndicat Unitaire et démocratique des Enseignants du Sénégal de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a listé une batterie de doléances à satisfaire pour prévenir une bombe sociale à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. L'organisation syndicale a insisté sur l'urgence d'ouvrir une centaines de postes d'enseignants chercheurs, l'augmentation de la subvention accordée par l'Etat mais également l'achèvement des infrastructures de formation. Ceci doit se faire dans les plus brefs delais recommande le syndicat.