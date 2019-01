FINANCEMENTS DE LA DER : Pikine et Guédiawaye reçoivent plus de 2 milliards

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (Der) est passée dans la banlieue de Dakar. À Pikine et Guédiawaye, ce sont plus de 8.000 personnes qui ont été financées à hauteur de plus de 2 milliards FCFA. Selon Pape Amadou Sarr, Administrateur en charge de la Der, ces financements n’ont aucune coloration politique ou religieuse.

« La délégation générale à l’entrepreneuriat rapide a octroyé une enveloppe de plus de 2 milliards 600 millions FCFA aux départements de Pikine et de Guédiawaye. Ces financements, comme je l’ai dit partout, n’ont aucune coloration politique. Le Chef de l’Etat Macky Sall est le Président de tous les Sénégalais et ce qu’il nous a demandé de faire c’est de financer toutes ces Sénégalaises et Sénégalais sans aucune distinction politique, religieuse. C’est pour cela que nous sommes heureux d'être avec vous, au terme de ce marathon qui nous a amené dans toutes les régions du Sénégal. Nous sommes en train de terminer avec Dakar pour clôturer en beauté l'enveloppe de 30 milliards que le Président a octroyée à sa jeunesse et à ses femmes. Il faut aussi dire que nous avons 30 milliards qui ont été positionnés pour l’année 2019 et nous commencerons le travail dès le mois de mars pour financer encore des projets individuels et collectifs », a-t-il soutenu.