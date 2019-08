FIMELA : La Brigade Fluviale des Douanes saisit 8 colis contenant au total 182 Kg de chanvre indien pour une valeur estimée à 13.650.000 Francs CFA.

La Brigade Fluviale des Douanes de Fimela, Subdivision maritime de Dakar, a procédé ce jeudi soir au ratissage de la bordure de mer allant de Djifer, à Joal en passant par Palmarin. Sur le débarcadère de Ngoussé, endroit situé à 2 kilomètres de Fadial (département de Mbour), la patrouille a découvert, vers 00h 30 mn, 8 colis contenant au total 182 Kg de chanvre indien pour une valeur estimée à 13.650.000 Francs CFA.



Pour mettre le « yamba » à l’abri de l’humidité et certainement le sécurisé contre les aléas du transport par voie fluviale, les propriétaires, encore introuvables, ont bien entoilé les colis. En cette veille de fête, trafiquants et fraudeurs ont tendance à vouloir introduire des marchandises frauduleuses ou prohibées, espérant un relâchement au niveau de la surveillance douanière. Les ruptures humides et la voie maritime ou fluviale sont souvent privilégiées par ces délinquants pour tenter le passage entre les mailles.

Le chef de Brigade fluviale des Douanes de Fimela, le Lieutenant Dame Dial SALL, et son équipe ont ainsi déjoué un plan savamment orchestré par les propriétaires du chanvre indien. L’opération a mobilisé tous les agents de la Brigade fluviale et des véhicules Quads adaptés à la topographie de la zone où l’opération a été menée.



La brigade qui n’est pas à sa première prouesse avait, dans un passé récent, mis la main sur 173,5 Kg de l’herbe qui tue. Ce nettoyage qui concerne aussi les bolongs est l’une de ces stratégies développées par la Brigade fluviale des Douanes de Fimela qui ont permis à l’unité de combattre efficacement la fraude de sucre, d’huile et le trafic de faux médicaments.



LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION DE LA DOUANE