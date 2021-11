FIKA : l’Asepex remporte le prix partenariat international à la traditionnelle cérémonie de Guérté d’or

En marge de la sixième édition de la foire internationale de Kaolack qui s’est tenue du 28 Octobre au 14 Novembre 2021 dans la capitale du Saloum, les organisateurs ont perpétué à la tradition avec la cérémonie de Guérté d’or qui récompense les meilleurs entreprises et personnalités qui se sont illustrées dans leur domaine. Pour cette année le prix partenariat international a été attribué à l’agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).



Cette distinction vient ainsi récompenser les nombreux efforts fournis par l’agence pour former et accompagner les entreprises nationales notamment les pme dans leurs différentes activités génératrices de revenus. Le prix est également décerné à l’équipe dirigée par Dr Malick Diop pour son succès éclatant à l’organisation de la participation du Sénégal à l’expo Dubaï 2020 ou plusieurs entreprises sénégalaises ainsi que des structures étatiques animent présentement le pavillon du Sénégal.



Rappelons également que l’Asepex a tenu sa journée dédiée à la foire internationale de Kaolack dans la journée du samedi 13 Novembre avec un forum sur le thème l’importance des activités commerciales : quels enjeux pour les pme. Le Forum est animé par Monsieur Ndiassé Ngom, Directeur de l’intelligence économique et commerciale de l’agence avec la présence de Moustapha Kane, Président du conseil de surveillance de l’Asepex et de nombreux groupements de femmes venus des différentes régions du Sénégal.