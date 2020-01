FIKA : Crd préparatoire de la Foire Internationale de Kaolack (Du 25 janvier au 10 février 2020).

Un comité régional de développement préparatoire de la Fika s'est tenu ce mercredi à la gouvernance de Kaolack. Présidée par le gouverneur, Alioune Badara Mbengue, la réunion a permis de prendre des engagements pour l'organisation parfaite de cet évènement. Il s'agira de mettre en place un dispositif sécuritaire en amont et en aval, une installation électrique adéquate, un dispositif sanitaire, etc... Pour rappel, la Foire Internationale de Kaolack aura cette année comme thème : " la marche communautaire de la CEDEAO, enjeux et perspectives. " Et le pays invité d'honneur est le Maroc...