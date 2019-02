FIKA 2019 : Une journée dédiée aux Impôts et Domaines

La foire internationale de Kaolack bat son plein dans la capitale du Saloum. Hier, une journée a été dédiée au centre des services fiscaux de Kaolack et Kaffrine afin de permettre à la population de se rapprocher davantage de l'administration fiscale pour avoir les bonnes informations. Ainsi, des réponses ont été apportées aux questions financières, cadastrales et fiscales. La rencontre a été présidée par le chef du centre des services fiscaux de Kaolack et Kaffrine, Abdel kader Sy...