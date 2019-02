FIKA 2019 / Serigne Mbaye Thiam : " Plus de 16 milliards ont été investis dans le secteur éducatif de la région de Kaolack... La région va accueillir un des deux lycées d'internat pour l'équité et la qualité..."

Venu présider la finale du concours didactique de la Foire Internationale de Kaolack, qui a mis aux prises les différents établissements publics et privés du Saloum, le ministre de l'éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a fait savoir que l'État du Sénégal " de 2012 à 2018, c'est 160 milliards 885 millions de Fcfa qui ont été investis dans la construction, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures scolaires. La région de Kaolack, sur ce montant de 160 milliards 885 millions de Fcfa, a bénéficié de 16 milliards 924 millions de Fcfa, investis dans le secteur éducatif de la région..."



Poursuivant dans cette même lancée, le ministre Serigne Mbaye Thiam d'ajouter ; " La région de Kaolack va accueillir un des deux lycées d'internat pour l'équité et la qualité que le président Macky Sall a décidés de construire. C'est un lycée où les élèves seront à l'internat et vont bénéficier des meilleures conditions d'études. C'est un lycée où on va accéder après un concours national..."