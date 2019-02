FIKA 2019 : Le vice-président de la Gambie, Ousseynou Darboe, remporte le Mbossé d'Or

Le vice-président de la République de Gambie a été distingué à l'occasion de la Foire internationale de Kaolack. Ousseynou Darboe a remporté le Mbossé d'Or 2019 qui constitue le premier prix de la FIKA. Mr Darboe qui fut le premier opposant gambien sous le règne de Yahya Jammeh, a fait d'énormes sacrifices comme d'autres leaders gambiens pour que son peuple puisse connaître la liberté et la démocratie. Aujourd'hui, Ousseynou Darboe reçoit les honneurs de toute la nation sénégalaise à travers cette distinction.

La présidente de l'Assemblée nationale de Gambie, Marième Diack qui a pris part à Kaolack à la cérémonie de remise des Guertés D'or et du Mbossé d'Or, a lu le discours de Mr Darboe et reçu le prix des mains de la Vice-présidente de l'Assemblée nationale du Sénégal, Madame Awa Guèye...