FIKA 2019 : Le directeur de l'Aprosi s'engage aux côtés de Serigne Mboup pour la renaissance de Dometexka.

En cette journée dédiée à l'industrie, le directeur de l'agence de l’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi) était à Kaolack pour une série de visites de certains sites relevant du département de l'industrie. Ainsi, Momath Ba, tout comme le président du comité d'organisation de la foire internationale de Kaolack, Serigne Mboup ainsi que leurs délégations se sont rendu au Dometexka pour prendre le pouls de la société assez mal en point, mais qui essaye malgré tout de résister.

"Dometexka dispose d'un potentiel de terrain et de matériel non négligeable", a déclaré le Dg de l'aprosi qui ajoute que cette société doit revivre, ce qui explique selon lui le projet qu'il a avec le président Serigne Mboup pour mettre en place une zone industrielle avec à la clé le redémarrage des activités de Dometexka. L'idée de Momath Ba est de créer une facilitation pour les entreprises et des conditions de rentabilité et d'émergence dans la région naturelle du Sine Saloum.